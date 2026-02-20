قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري يتابع إجراءات الإزالة الفورية لتعدى أحد المواطنين على ترعة فزارة بسوهاج

وزارة الري
وزارة الري
أمل مجدى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس أيمن نضر رئيس مصلحة الرى، بشأن ما اتخذته أجهزة الوزارة من إجراءات فورية للتعامل مع تعدى أحد المواطنين على ترعة فزارة بمحافظة سوهاج، وإزالة هذا التعدى بالتنسيق بين أجهزة قطاع الرى والمحافظة والأجهزة الأمنية .

وكانت أجهزة وزارة الرى بمحافظة سوهاج رصدت قيام أحد المواطنين بالتعدي على ترعه فزارة بعمل عدد (٤) أعمدة خرسانية داخل القطاع المائي للترعة لعمل مشاية خرسانية بالمخالفة لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث قامت أجهزة الرى على الفور بتحرير محضر مخالفة، وتم التنسيق مع محافظة سوهاج والأجهزة الأمنية لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الإزالة الفورية للتعدى فى أول أيام شهر رمضان .

وقد توجه الدكتور سويلم بالتحية للواء طارق راشد محافظ سوهاج على الدعم والتنسيق المشترك مع أجهزة الرى لتنفيذ الإزالة، وتوجيه الشكر للأجهزة الأمنية على توفير الحماية الأمنية خلال الإزالة .

كما أشاد بمجهودات أجهزة الوزارة المعنية فى التعامل الفعال والسريع مع أى تعديات على المجارى المائية، مؤكدا على استمرار المتابعة لكافة المجارى المائية من جانب أجهزة الوزارة، ومواصلة حملات إزالة التعديات عليها، وخاصة التعديات فى المهد للقيام بازالتها قبل تفاقمها .

هانى سويلم وزير الموارد المائية قطاع الرى محافظة سوهاج

