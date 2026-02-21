قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد إبراهيم: مش أكيل.. ولمة العيلة هي أساس رمضان

محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
محمد سمير

قال محمد إبراهيم لاعب وقائد نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، إن "لمة العيلة" هي أساس شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى التجمعات والأجواء التي تغلف هذا الشهر المعظم، ومؤكدًا أنه ينتظر وأسرته الأيام التي لا يكون فيها تدريبات من أجل رؤية الأهل والأصدقاء.

وتابع "إبراهيم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رمضان له طقوس خاصة، أهمها تحضير الزينة والفوانيس، حيث نقوم بتعليقها في سعادة غامرة، مؤكدًا أن رمضان "حاجة مختلفة" وأيام جميلة، داعيًا المولى عز وجل أن يكون العام كله رمضان.

وأضاف لاعب وقائد الزمالك السابق: معندناش أزمة في فطار أول يوم، لو عندي تمرين الفطار بيكون في بيت أهل زوجتي في القاهرة، وهم أهلي أيضًا، لكن لو إجازة الفطار بيكون عند ست الحبايب في البحيرة، لإني مبقدرش أسافر أفطر وأرجع في نفس اليوم.

واختتم محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي الحالي حديثه: أنا مش أكيل، ومليش طلبات في الأكل عمومًا، لو عندي تدريب بفطر فطار يديني طاقة عشان أقدر اتدرب كويس وبعد التدريب بأكل الأكل العادي، لكن لو إجازة ممكن الأكل عادي.. اليوم في رمضان بيكون متشقلب شوية.

محمد إبراهيم البنك الأهلي الزمالك رمضان المبارك شهر رمضان

زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمستشفى بهية

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مؤسسة “بهية” وتوزع هدايا عينية على محاربات السرطان

نقل سياحي

غرفة السياحة: تعديل قانون المشروعات الصغيرة يدعم تحديث النقل السياحي

وزير الكهرباء خلال الزيارة

عصمت يتفقد محطة الربط الكهربائي المصرى السعودى بمدينة بدر ويتابع الاختبارات تمهيدا للتشغيل وإطلاق التيار

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

