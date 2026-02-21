محمد إبراهيم: مش أكيل.. ولمة العيلة هي أساس رمضان

قال محمد إبراهيم لاعب وقائد نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، إن "لمة العيلة" هي أساس شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى التجمعات والأجواء التي تغلف هذا الشهر المعظم، ومؤكدًا أنه ينتظر وأسرته الأيام التي لا يكون فيها تدريبات من أجل رؤية الأهل والأصدقاء.

وتابع "إبراهيم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رمضان له طقوس خاصة، أهمها تحضير الزينة والفوانيس، حيث نقوم بتعليقها في سعادة غامرة، مؤكدًا أن رمضان "حاجة مختلفة" وأيام جميلة، داعيًا المولى عز وجل أن يكون العام كله رمضان.

وأضاف لاعب وقائد الزمالك السابق: معندناش أزمة في فطار أول يوم، لو عندي تمرين الفطار بيكون في بيت أهل زوجتي في القاهرة، وهم أهلي أيضًا، لكن لو إجازة الفطار بيكون عند ست الحبايب في البحيرة، لإني مبقدرش أسافر أفطر وأرجع في نفس اليوم.

واختتم محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي الحالي حديثه: أنا مش أكيل، ومليش طلبات في الأكل عمومًا، لو عندي تدريب بفطر فطار يديني طاقة عشان أقدر اتدرب كويس وبعد التدريب بأكل الأكل العادي، لكن لو إجازة ممكن الأكل عادي.. اليوم في رمضان بيكون متشقلب شوية.