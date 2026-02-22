قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة

أمطار
أمطار
البهى عمرو

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم الأجواء شتوية، وأن هناك منخفض جوي يؤثر على البلاد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة بين 21 لـ 22 درجة، وأن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات كبيرة، وأن الصغرى بالقاهرة بين 10 لـ 12 درجة.

طقس اليوم

ولفتت إلى أن اليوم هناك أمطار متوقعة على المحافظات الساحلية، وأن تلك الأمطار لن تمتد للمحافظات الساحلية، وأن اليوم هناك شبورة مائية، وهناك زيادة في سرعات الرياح، سيكون معها عواصف ببعض المحافظات .

أمطار

وأشارت إلى أن البلاد غدا الاثنين ستشهد أمطار في الكثير من المحافظات، وأن درجات الحرارة غدا ستنخفض 3 درجات، وأنها البلاد ستسجل أقل من 20 درجة.

وأوضحت أن الجميع عليه أن يرتدي ملابس شتوية، وأن القاهرة قد تشهد أمطار غدًا، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء الخروج من البيت.

وكشفت أن المنخفض الجوي سيكون تأثيره مستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

طقس اليوم الأحد

 

وأفاد الهيئة، أن طقس اليوم الأحد سيشهد شبورة من 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناص على بعض الطرق.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء

وأشارت إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى فرص امطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

سحب منخفظة على مناطق من القاهرة

تابعت الهيئة أن الطقس سيشهد سحب منخفظة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
 

منار غانم الأرصاد الجوية الأرصاد

