بنام الساعة 9.. لقاء سويدان: اعتدت الاستيقاظ مبكرًا.. فرق صحيًا معي

كشفت الفنانة لقاء سويدان أنها اعتادت منذ سنوات طويلة علي الاستيقاظ في وقت مبكر.

وقالت لقاء سويدان بي تصريحات خاصة لصدي البلد: اعتدت الاستيقاظ في وقت مبكر منذ أن كنت طفلة، ويعد ذلك كنت استيقظ قي وقت مبكر لتجهيز الإفطار لابنتي قبل ذهابها الي المدرسة.

واستكملت لقاء سويدان: أعتدت علي الاستيقاظ مبكرًا، حتي انني في فضل الشتاء من الممكن ان انام الساعة التاسعة مساءًا، وهذ الامر صحي للغاية، واشعر بالفرق جسديًا.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.