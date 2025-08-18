قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بنام الساعة 9.. لقاء سويدان: اعتدت الاستيقاظ مبكرًا.. فرق صحيًا معي

لقاء سويدان
لقاء سويدان
أحمد البهى

كشفت الفنانة لقاء سويدان أنها اعتادت منذ سنوات طويلة علي الاستيقاظ في وقت مبكر. 

وقالت لقاء سويدان بي تصريحات خاصة لصدي البلد: اعتدت الاستيقاظ في وقت مبكر منذ أن كنت طفلة، ويعد ذلك كنت استيقظ قي وقت مبكر لتجهيز الإفطار لابنتي قبل ذهابها الي المدرسة. 

واستكملت لقاء سويدان: أعتدت علي الاستيقاظ مبكرًا، حتي انني في فضل الشتاء من الممكن ان انام الساعة التاسعة مساءًا، وهذ الامر صحي للغاية، واشعر بالفرق جسديًا. 

أبطال مسلسل حرب الجبالي 

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

 

أحداث مسلسل حرب الجبالي 

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

الفنانة لقاء سويدان لقاء سويدان حرب الجبالي

