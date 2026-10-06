محمد إمام يكشف مفاجأة عن انضمام أحمد السقا لفيلم «الأساتذة»

كشف الفنان محمد إمام عن انضمام النجم أحمد السقا إلى فيلم «الأساتذة»، معربًا عن سعادته الكبيرة بالعمل معه، بعدما كان يحلم بتقديم مشهد أكشن يجمعهما.

محمد إمام والسقا

وقال محمد إمام عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «كان حلمي أعمل مشهد أكشن مع أحمد السقا.. دلوقتي فرحتي ما تتوصفش إني هعمل معاه فيلم، وسعيد إني همثل في فيلم الأساتذة بطولة نجم العالم أحمد السقا».

وأضاف: «استنوا فيلم ما حصلش زيه قبل كده إن شاء الله»، وسط حالة من الحماس للعمل الجديد، الذي يجمع النجمين للمرة الأولى في فيلم واحد.

ويأتي فيلم «الأساتذة» ضمن أحدث أعمال الفنان محمد إمام السينمائية، بعد مشاركته في فيلم «صقر وكناريا»، بالتزامن مع استعداده لفيلم «شمس الزناتي: أيام الشقاوة»، الذي يواصل التحضير له، ليعود إمام من خلال أعماله الجديدة إلى أجواء الأكشن والمغامرة التي اشتهر بها، وسط حماس كبير من الجمهور لمشروعاته السينمائية المقبلة.