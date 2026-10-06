غادة عبد العال تكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل" شلة ليبون" l خاص

أكدت الكاتبة غادة عبد العال انها تواصل كتابة الحلقات الاولي من مسلسل" شلة ليبون"، والمأخوذ عن رواية للكاتب هشام الخشن.

تفاصيل المسلسل :

وقالت غادة عبد العال في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: انه تم الاستقرار إنتاجيًا علي تقديم العمل فى إطار 15 حلقة.

واستكمت غادة عبد العال حديثها : ان المسلل سوف يشهد بعض التغيرات فى الاحداث والشخصيات لان قالب الرواية يختلف عن القالب الدرامي .

وتابعت غادة عبد العال حديثها قائلة: ان كانت علي تواصل منذ عدة سنوات مع الروائي هشام الخشن لتقديم الرواية فى عمل درامي" تليفزيوني " قبل عدة سنوات حتي تم الاتفاق مع المتنجة مها سليم، حيث ان المباحثات بينهم بدأت بعد توقف الفيلم السينمائي الذى كان من المقرر تقديمه عن الرواية ذاتها.