ولي العهد البحريني: أمن السعودية جزءٌ لا يتجزأ من أمننا.. ونتضامن مع المملكة فيما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية سيادتها



أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن أمن السعودية جزءٌ لا يتجزأ من أمن البحرين، مشددا على تضامن بلاده الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية أمنها وسيادتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم / الثلاثاء / في قصر الرفاع، بوزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أشار الأمير سلمان بن حمد إلى أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وما تستند إليه من أسسٍ راسخة وروابط وثيقة تمضي قُدما نحو المزيد من الشراكة والتعاون على الصُعد كافة، وما تحظى به مسارات العلاقات الثنائية من رعايةٍ واهتمام متواصل بما يسهم في مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك والدفع بها نحو آفاقٍ أكثر تميزا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد الأمير سلمان بن حمد بما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تقدم، مؤكدا الحرص على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مثمر وشراكاتٍ فاعلة بين البلدين في مختلف المجالات، ومواصلة تنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك، في كافة القطاعات الحيوية وخاصة في قطاعي الطاقة والصناعة، بما يسهم في خلق مزيدٍ من الفرص النوعيّة التي تصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

من جانبه، أعرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تقديره لحرص ولي العهد البحريني على تعزيز مسارات العلاقات البحرينية السعودية في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التطلعات المرجوة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.