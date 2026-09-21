قيدوه وأطفأوا السجائر في جسده.. ضبط 3 شباب اعتدوا على نقاش بالمرج

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 شباب، لاتهامهم بالتعدي على نقاش في منطقة المرج، وتقييده وإطفاء سجائر في جسده، ما أسفر عن إصابته.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص والتحريات، تبين أن المتهمين تعدوا على المجني عليه وقاموا بتقييده، ثم أقدموا على إطفاء سجائر في جسده، بدعوى المزاح معه، إلا أن الواقعة أسفرت عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أن الأمر بدأ على سبيل المزاح قبل أن يتطور إلى التعدي على المجني عليه وإصابته.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.