مدير المدرسة طرد أهله.. القبض على مدرسة حرقت وجه طالب بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام مُدرسة بالتعدى على أحد الطلاب ومنعه من دخول دورة المياه مما أدى لتبوله على نفسه ولدى حضور والدته للشكوى قام مدير المدرسة بالتعدى عليها بالسب وطردها من المدرسة بسوهاج.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، أمكن تحديد والدى الطفل المشار إليه (عامل ، ربة منزل – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج ) ، وبسؤالهما قررا بتضررهما من (معلمة بمدرسة كائنة بدائرة المركز ، مدير المدرسة ) لقيام المعُلمة بالتعدى على نجليهما (طالب " سن 7") وحرقه بوجهه ولدى قيام والدة الطفل بالتوجه للشكوى قام مدير المدرسة بالتعدى عليها بالسب وطردها من المدرسة.



أمكن تحديد المعلمة المشكو فى حقها (مقيمه بدائرة المركز) ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 17/ الجارى بإستخدام قداحة بقصد تهذيب الطالب وتخلصت منها عقب الواقعة ، وأنكرت منعه من دخول دورة المياه، وبسؤال مدير المدرسة أفاد بقيام والدة الطالب بالصياح فـى وجهه دون توضيح ما حدث وعدم علمه بتفصيلات الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

