ولاية شمال كردفان: الدعم السريع استهدف بالمسيرات مباني وزارة التعليم وقطاع المياه

أكدت حكومة ولاية شمال كردفان، أن الدعم السريع استهدف بالمسيرات مباني وزارة التعليم وقطاع المياه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت حكومة ولاية شمال كردفان: “مستمرون في حماية المنشآت المدنية وتأمين العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الاعتداء”.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً ثلاثياً مع محيي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان، و مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الأمن والاستقرار.

وتناول اللقاء سبل البناء على الجهود القائمة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة بما يلبي تطلعات الشعب السوداني ويحفظ مصالحه الوطنية.