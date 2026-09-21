إقامة معرض "ديارنا للحرف" على هامش مؤتمر الهوية الوطنية بالإسكندرية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة" الذي يقام بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وأكد رامي عباس استشارى وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض أن الوزارة حريصة على المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر المهم من خلال عرض المنتجات اليدوية والتراثية التى تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية المصرية كالمفروشات والسجاد بأنواعه والمنتجات السيناوية والجلود والإكسسوارات وأشغال التطريز اليدوى وأعمال الكروشيه والخشب وشغل الصدف والفضة.

وأوضح عباس أن العارضين المشاركين يعرضون منتجاتهم الحرفية واليدوية التراثية، فضلا عن أن هناك جناحا للبرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، وكذلك جناح صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويأتي مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة" في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتعزيز كل ما من شأنه بناء الإنسان المصري على نحو سليم، كما أن المؤتمر يحظى باهتمام أجهزة الدولة المصرية، ويسعى إلى مناقشة ترسخ قيم الهوية المصرية، وتحديدًا عند الأجيال الشابة.

ويناقش المؤتمر الجذور الراسخة للهوية المصرية، والتحديات التي تواجهها، واستراتيجيات تعزيزها، وذلك من خلال عدة محاور؛ هي: توصيف الوضع الحالي لعناصر الهوية في مصر، والهوية والخطاب الثقافي، والمخاطر التي تتعرض لها الهوية الوطنية، والهوية في العصر الرقمي: الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وخطاب تيارات الإسلام السياسي إعلاميًّا وسياسيًّا تجاه الهوية، والهوية الوطنية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسات وسياسات تشكيل الهوية، والفن والتراث والهوية وآفاق المستقبل، واستراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني، الابتكار وتعزيز الهوية الوطنية، والتعليم والهوية.

ويضم المؤتمر على مدار ثلاثة أيام جلسات علمية وحلقات نقاشية متوازية، يشارك فيها وزراء وخبراء وكتاب وباحثين وفنانين ومثقفين.

ويشهد اليوم الأخير للمؤتمر جلسة ختامية لعرض التوصيات وإطلاق وثيقة "مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية"، يليها حفل موسيقي للفنانة مروة ناجي بمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية وقيادة شادي عبد السلام.