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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تتابع استقبال مراكز تنمية الأسرة والطفولة الأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استقبال مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة للوزارة بقرى «حياة كريمة» الأطفال، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة خدمات الطفولة المبكرة، والتوسع في إتاحة بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومحفزة للأطفال منذ سنواتهم الأولى.

واستقبلت مراكز تنمية الأسرة والطفولة 2764 طفلًا وطفلة مع بداية العام الدراسي الجديد، بزيادة قدرها 2.8% مقارنة بالعام الدراسي السابق، بما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات التي تقدمها المراكز، واستمرار تطوير برامجها وأنشطتها بما يتناسب مع احتياجات الأطفال وأسرهم.

وتعمل الوزارة على تشغيل 47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفولة في 9 محافظات، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية. 

وقد بدأ التشغيل الفعلي في 41 مركزًا من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتعمل هذه المراكز كمنصات متكاملة لخدمة الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية، حيث نجحت حتى الآن في الوصول بخدماتها إلى نحو 40 ألف مستفيد.

واستقبلت فصول الحضانات ورياض الأطفال بالمراكز الأطفال في أجواء احتفالية؛ حيث استقبلت حضانات الطفولة المبكرة بالمراكز التي تطبق المنهج الياباني للتعلم 1353 طفلًا وطفلة، بينما استقبلت فصول رياض الأطفال للمرحلة KG1 نحو 798 طفلًا وطفلة، واستقبلت المرحلة KG2 عدد 613 طفلًا وطفلة.

وشهدت مراكز تنمية الأسرة والطفولة استعدادات مكثفة قبل بداية العام الدراسي، حيث استكملت تجهيز برامجها وأنشطتها لتوفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومحفزة على التعلم والمشاركة وتنمية المهارات.

وتقدم المراكز مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتربوية والتفاعلية التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال ودعم نموهم المتكامل، إلى جانب تنظيم الأنشطة الصيفية والبرامج الترفيهية والتعليمية، بما يوفر للأطفال بيئة آمنة ومحفزة تساعدهم على التعلم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم منذ السنوات الأولى، فضلًا عن منظومة من الخدمات المتكاملة لدعم الأسر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مراكز تنمية الأسرة والطفولة حياة الأطفال

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