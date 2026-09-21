وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان موقع تجميع قش الأرز ببلقاس

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية؛ موقع تجميع قش الأرز بقرية السماحية الكبرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، في إطار متابعة تنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"بالمحافظات المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارة الزراعة بالمحافظة والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة .

واستمعت الدكتورة منال عوض واللواء طارق مرزوق من المزارعين حول تجربة تجميع قش الأرز من المتعهد المسئول عن إدارة الموقع والعاملين به، حيث تم استعراض مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير لقش الأرز وسبل الاستفادة منه بالإضافة إلى التعرف علي طريقة استخدام الطاقة الشمسية في إنارة المكان ، مشيدة بوعى الفلاحين بكيفية الاستفادة منه قش الأرز وتدويره بدلا من حرقه.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الموقع تبلغ مساحته ١٢ ألف متر، وتبلغ كمية القش المجمعة حوالى ٤٥٠ طن حتى الآن، حيث يعمل الموقع طبقا لبرتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئه والزراعة لموسم ٢٠٢٦، وقد تم فتح الموقع وتشغيله أول سبتمبر الجارى.

وأكدت د. منال عوض ، على ضرورة تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف؛ في إطار تنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، للحد من أسباب تكون السحابة السوداء، وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، وحماية البيئة الزراعية، والحفاظ على الصحة العامة في المحافظات كثيفة زراعات الأرز.

كما وجّهت الدكتورة منال عوض بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تجميع قش الأرز ومدى التزامها باستخراج ترخيص مزاولة نشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، بما يضمن ضبط عمليات التجميع والتشغيل في إطار قانون 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأشارت د. منال عوض إلى أن محافظة الدقهلية من المحافظات ذات المؤشرات الإيجابية في تحقيق تقدم في تنفيذ منظومة مواجهة السحابة السوداء، حيث رصدت منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، من خلال الأقمار الصناعية، عدد 15 نقطة حرق بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2026، مقابل 44 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض قدره 29 نقطة، وبنسبة خفض بلغت نحو 66%.

وأضافت د. منال عوض أن محافظة الدقهلية تضم عدد ١٤٠ موقع تجميع لقش الأرز، وتم حتى الآن جمع ٦٠٩٠٠ طن قش أرز، حيث تصل نسبة المساحة المنزرعة ٣٣٠١٤١ فدان أرز، كما بلغ عدد المعدات المؤجرة للمزارعين حوالى ٣٧ معدة (جرار - مكبس).

ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن هذه الجهود تأتي في سياق خطة متكاملة تتبناها المحافظة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي ، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء البيئي، والقضاء على كافة الملوثات، خاصة السحابة السوداء، بما يليق بمكانة محافظة الدقهلية كإحدى أهم المحافظات الزراعية في مصر.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتفتيش على كافة مواقع تجميع قش الأرز، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدا على أهمية تكاتف وتنسيق كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للحفاظ على البيئة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، ودعم منظومة جمع وتدوير قش الأرز.