تعليق مفيدة شيحة على صاحبة تريند عايزة أتجوز.. فيديو

استضافت الإعلامية مفيدة شيحة، الفتاة "أسماء صالح" فتاة بورسعيد صاحبة تريند عايزة أتجوز والذي هز مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.



ووجهت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، سؤال لأسماء صالح، قائلة :"انتي دارسة علم نفس ولايف كوتش وانتي عارفة كويس انتي بتعملي ايه، وهل هو كان بهدف التريند".

وردت أسماء صالح، قائلة :"أنا قررت اكتب اليوست وشوفت أنه مش هيتعارض مع قيمي وعارفة كويس الفرق بين الحياء والخجل من الاحتياج الانساني".

وتابعت أسماء صالح، أنه كانت تعاني من مشاكل في الطفولة مع الأبوين ولم تجد ما كنات تتوقعه من الأب والأم وعاشت طفولة مليئة بالإساءات.

وأكملت أسماء صالح، أن :"لم أتوقع أن يصبح المنشور ترند خلال يومين كتبته ببراءة وشجاعة، عشت طفولة ومراهقة سيئة ولم أجد احتياجاتي النفسية، وبسبب أخطاء في التربية".