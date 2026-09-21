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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في فيديو مثير للجدل.. طالب يقفز فوق سور مدرسة للبنات في السويس

طالب يقفز فوق سور مدرسة للبنات في السويس
طالب يقفز فوق سور مدرسة للبنات في السويس
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، ظهر خلاله شاب وهو يتسلق سور إحدى المدارس في منطقة الملاحة بمحافظة السويس.

وأظهر الفيديو الشاب أثناء محاولته القفز من أعلى سور المدرسة، وسط تساؤلات حول ملابسات الواقعة وسبب وجوده داخل أو بجوار المدرسة.

 فيما لم تتضح حتى الآن ملابسات الواقعة أو هوية الشخص، وسط مطالبات بكشف تفاصيل ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالب بعضهم بالتحقق من تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن المدرسة مخصصة للطالبات.

منطقة الملاحة بمحافظة السويس السويس تسلق شاب مدرسه بنات واقعه مدرسه البنات في السويس

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