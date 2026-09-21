في فيديو مثير للجدل.. طالب يقفز فوق سور مدرسة للبنات في السويس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، ظهر خلاله شاب وهو يتسلق سور إحدى المدارس في منطقة الملاحة بمحافظة السويس.

وأظهر الفيديو الشاب أثناء محاولته القفز من أعلى سور المدرسة، وسط تساؤلات حول ملابسات الواقعة وسبب وجوده داخل أو بجوار المدرسة.

فيما لم تتضح حتى الآن ملابسات الواقعة أو هوية الشخص، وسط مطالبات بكشف تفاصيل ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالب بعضهم بالتحقق من تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن المدرسة مخصصة للطالبات.