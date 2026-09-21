أخبار التوك شو| أسعار البنزين والسولار.. وشعبة الدواجن تكشف حقيقة لاكتفاء الذاتي.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار



أكد المهندس أسامة كمال عدم وجود تحريك لأسعار البنزين والسولار حتى نهاية سبتمبر، موضحًا أن التعاقدات الخاصة بالمواد البترولية مستمرة حتى 30 سبتمبر، وبالتالي لن يتم تغيير الأسعار قبل هذا الموعد.

وأشار إلى أن لجنة التسعير من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وفي حال انعقادها سيتم بحث تطورات السوق وتحديد مدى الحاجة إلى تحريك الأسعار من عدمه.

وأوضح أن اللجنة لا تجتمع في الأساس إذا لم تكن هناك حاجة إلى مراجعة الأسعار، مؤكدًا أن القرار النهائي يتم وفق آلية التسعير المعمول بها.



أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026.سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5493 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6385 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7277 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب50100 جنيه.



خدمة الدين تلتهم 46% من الموازنة.. ومطالب برلمانية بزيادة المعاشات

كشف النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، عن ارتفاع نسبة خدمة الدين من إجمالي الموازنة، موضحًا أن النسبة كانت تمثل 33% من حجم الموازنة في عام 2012، بينما وصلت حاليًا إلى 46%.

وقال مصطفى البنا، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن حجم خدمة الدين أصبح رقمًا كبيرًا، موضحًا أنه من كل مليون جنيه في الموازنة يذهب 460 ألف جنيه لخدمة الدين، وفق الأرقام التي أشار إليها.

وأضاف أن توجيه جزء من فوائد الدين إلى الاستثمارات كان يمكن أن يتيح موارد أكبر لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

وأوضح أن وجود الديون ليس أمرًا استثنائيًا على مستوى الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن جميع الدول تقريبًا لديها مستويات مختلفة من الديون، إلا أن الفارق يكمن في قدرة الدولة على إدارة ديونها وربطها بحجم الناتج والدخل.

وأشار إلى أن بعض الدول تتجاوز نسبة ديونها 100% من الناتج المحلي، معتبرًا أن تقييم وضع الدين لا يعتمد على الرقم المجرد فقط، وإنما على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وإدارة مواردها.



جوتيريش يدين هجمات الحوثيين على السعودية: حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة للجميع

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة هجمات الحوثيين على البنية التحتية في السعودية، مؤكدًا أن استهداف المنشآت والسفن السعودية أمر غير مقبول.

وشدد جوتيريش على أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة للجميع، وأن سيادة الدول على المضائق والممرات البحرية لا تلغي المبادئ والقواعد التي يفرضها القانون الدولي.



السفير الياباني: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا مع مصر خلال السنوات المقبلة

أكد السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو، أن سياسة التعاون التنموي بين مصر واليابان يتم وضعها بالتشاور الوثيق مع الحكومة المصرية، وترتكز على أربع أولويات رئيسية، تشمل التنمية الاقتصادية المستدامة، والشمول الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، والاستقرار الإقليمي.

وأوضح السفير الياباني، خلال لقاء ببرنامج «العالم شرقًا» الذي تقدمه الدكتورة منى شكر عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروعات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية تأتي على رأس اهتمامات التعاون بين البلدين.



شعبة الدواجن تكشف حقيقة تحقيق الاكتفاء الذاتي

تشهد سوق الدواجن حالة من الترقب في ظل ما يواجهه بعض المربين والمستثمرين من خسائر وضغوط أثرت على قرارات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وسط تساؤلات حول حقيقة خروج المستثمرين من القطاع ومدى قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات المواطنين.

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن قطاع الدواجن شهد خلال الفترة الأخيرة ضغوطًا كبيرة نتيجة الخسائر التي تعرض لها عدد من المستثمرين والمربين، موضحًا أن بعض المستثمرين عزفوا عن الاستمرار في عمليات الإنتاج، إلا أن ذلك لا يعني خروجهم بشكل كامل من منظومة الدواجن.



أسعار الإنترنت والمحمول.. الاتصالات تحسم الجدل بشأن تحركات الشهر المقبل



وسط حالة من الترقب بين مستخدمي خدمات الاتصالات، عادت شائعات زيادة أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول إلى الواجهة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف بعض الخدمات والأسعار في الأسواق.

ويتساءل المواطنون عن احتمالية فرض زيادات جديدة، خرج رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة ليحسم الجدل، مؤكدًا موقف الأسعار خلال الفترة المقبلة، وكاشفًا في الوقت نفسه أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المستوردة.

كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة ما يتم تداوله بشأن زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول الشهر المقبل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادات جديدة في أسعار هذه الخدمات أو الشرائح.

وأوضح خلال تلصريحات تلفزيوينة، أن أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول شهدت بالفعل زيادة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في الأسعار كانت منذ نحو 6 أشهر.



الأرصاد تزف أخبار سارة لعشاق الشتاء.. فيديو



مع تراجع درجات الحرارة تدريجيًا وظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، بدأت ملامح الخريف تفرض نفسها على الأجواء في عدد من محافظات الجمهورية، وسط تحسن ملحوظ في حالة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ومع اقتراب منتصف أكتوبر، يترقب المواطنون موعد الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة والشعور بالبرودة التي تنهي أجواء الصيف تدريجيًا.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أن معظم القيم المسجلة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة إلى هذا الوقت من العام.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «أحداث الساعة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأجواء بدأت تقترب تدريجيًا من الطقس الخريفي، بالتزامن مع ظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، خصوصًا خلال فترات الصباح، وهو ما يساعد على جعل الأجواء أكثر اعتدالًا.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 21 سبتمبر 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.10 جنيه

سعر الشراء: 52.03 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.21 جنيه

سعر الشراء: 59.95 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.37 جنيه

سعر الشراء: 70.02 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.19 جنيه

سعر الشراء: 14.16 جنيه.