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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض " الوصول " يستهل عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته ال16

الوصول
الوصول
أحمد البهى

استهل العرض المسرحي المصري " الوصول " عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) دورة النجم محمد سعد والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الفنان أحمد سمير مدير المهرجان، والدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان.

شارك عرض " الوصول " في المهرجان ضمن مسابقة المونودراما، و دار محور عرض حول فكرة الصراع الأزلي بين العقل والقلب وظروف الحياة، وترك العرض المساحة مفتوحة للجمهور ليتصور كل شخص تصور خاص به، والعرض من اعداد وإخراج وتمثيل الفنانة هند نعمان، وقد سبق للعرض المشاركة في مهرجان جرش في الأردن، وإقيم العرض علي خشبة المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي.

وأشار الفنان تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان إلي أن الدورة ال16 من المهرجان تقام تحت رعاية وزارة الثقافة و العديد من المؤسسات والهيئات الداعمة الرسمية والمجتمعية، وتفتح الإسكندرية أبوابها هذا العام لتستقبل مبدعين من مختلف أنحاء العالم، حامِلين أعمالًا مسرحية تحمل روح أوطانهم وثراء ثقافاتهم، لتلتقي كلها على خشبات مسارح المدينة، حيث يلتقي البحر بالفن، وحيث الإبداع ينسج حوارات عابرة للحدود.

الوصول مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الإسكندرية المسرحي الدولي مسرح بلا إنتاج دورة النجم محمد سعد محمد سعد تامر طه

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