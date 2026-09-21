قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات
وزير التعليم من المنيا: متابعة ميدانية للمدارس ..واستغلال أمثل للمباني لخفض الكثافات
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.. هالاند يحافظ على الصدارة
أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني لدى الأمم المتحدة
3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم
حملة قومية مجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. المواعيد والتفاصيل
اتحضر للأخضر.. تكثيف أعمال التشجير وزراعة الزهور بشوارع الدقي
الكرملين: لا نهدد أوروبا وعقوبات ترامب غير مجدية.. وألمانيا تراجعت بسبب منع الغاز الروسي
وزير التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% والتركيز على "جودة الوظائف"
بعد انخفاض الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق صنابير المياه من داخل مسجد بالدقهلية
رئيس هيئة الرعاية الصحية يطلق مؤتمر «Cardio Excellence» لبحث أحدث علاجات أمراض القلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في دور لوكا.. أمير المصري يشارك فى مسلسل MobLand ضيف شرف

أمير المصري
أمير المصري
أحمد إبراهيم

شارك الفنان أمير المصري كضيف شرف الموسم التاني من مسلسل MobLand في دور لوكا، وهو أحد الاعمال المهمة التى يتنظرها الجمهور. 

قصة مسلسل MobLand

وتدور أحداث مسلسل MobLand في إطار الجريمة حول صراع دموي، على السلطة بين عائلتين إجراميتين نافذتين في شوارع لندن.

أبطال مسلسل MobLand

والمسلسل من بطولة توم هاردي، وبيرس بروسنان، وهيلين ميرين، وبادي كونسيدين، وجوان فروغات، ولارا بولفر، وأنسون بون، وجودي ماكنيكول، وجوني فلين، وأوفيليا لوفيبوند، ومن تأليف رونان بينيت وإخراج غاي ريتشي.

القصص ينافس بالاوسكار 

وكانت قد اختارت نقابة المهن السينمائية فيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي، لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي ضمن الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار، ليبدأ العمل رحلة جديدة بعد مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية وحصوله على جوائز بارزة.

فريق عمل القصص 

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من الفنانين، بينهم نيللي كريم، أمير المصري، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، خالد مختار، أحمد الأزعر، شريف الدسوقي، عمرو عابد وفاليري باشنر، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وصُورت مشاهده بين القاهرة وفيينا.

أحداث فيلم القصص 

وتدور أحداث «القصص» حول عازف بيانو مصري شاب تتجه أحلامه إلى السفر لمدينة فيينا، بعد نشوء علاقة عبر المراسلات مع صديقة نمساوية، وذلك على خلفية مرحلة شهدت تحولات سياسية واجتماعية في مصر بين عامي 1967 و1984.

وخلال رحلته، يدخل البطل في سلسلة من التجارب التي تضعه أمام اختبارات مختلفة، وتدفعه إلى اكتشاف معانٍ جديدة للصداقة والصمود، في إطار إنساني يرصد الصراع بين الطموحات الشخصية والواقع المحيط.

أمير المصري الفنان أمير المصري أعمال أمير المصري مسلسل MobLand توم هاردي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

قراءة القرآن

سورة في القرآن تنمي الذاكرة وتعالج النسيان وتجلب الرزق.. داوم على قراءتها

بالصور

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد