هيئة "التجارة البحرية البريطانية": إصابة ناقلة غاز مسال بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر في مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بإصابة ناقلة غاز مسال بحطام ناتج عن مقذوفات مجهولة أثناء إبحارها في اتجاه الخروج من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن جميع أفراد طاقمها بخير، وأن الحادث لم يسفر عن أي تأثير بيئي.

وقالت الهيئة - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم /الاثنين/ - "إن ربان الناقلة أبلغ عن تعرض السفينة للإصابة بحطام من مقذوفات مجهولة، فيما واصلت إبحارها بشكل طبيعي إلى ميناءها التالي، بينما باشرت السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث".

وكانت الهيئة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إصابة سفينة أخرى بعد تعرضها لحادث مماثل أثناء إبحارها تجاه مضيق هرمز، وأفادت بإصابة اثنين من أفراد طاقمها بجروح طفيفة، وتمكنت السفينة من مواصلة رحلتها إلى ميناءها التالي بقدرتها الذاتية.

وتأتي الواقعة الجديدة في ظل تزايد الحوادث التي تستهدف أو تطال سفنا تجارية في محيط مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، إذ أبلغت (UKMTO) في 17 سبتمبر عن حادث أمني وقع على الجانب العُماني من المضيق على بعد نحو 16 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة خصب، دون تسجيل إصابات.. وفي 18 سبتمبر، تم أيضا الإبلاغ عن إصابة ناقلة نفط بقاذفة مجهولة أثناء عبورها المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تتمكن من إخماده، ودون إصابات أيضا.