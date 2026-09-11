خبير مصرفي يحذر من الروابط المشبوهة: لا تضغط على أي رابط غير متأكد منه

حذر هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، عملاء البنوك من الروابط التي تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مؤكدًا أن بعض المحتالين يستخدمون صفحات مزيفة تشبه المواقع الأصلية للبنوك بهدف الاستيلاء على بيانات العملاء وحساباتهم البنكية.

وأوضح أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تعتمد على استغلال العامل النفسي للعميل، من خلال رسائل تحذره مثلًا من توقف حسابه، لدفعه إلى الضغط على الرابط.

التصيد الإلكتروني يستهدف بيانات العملاء

وأشار الخبير المصرفي إلى أن المحتالين ينشئون صفحات مزيفة تشبه مواقع البنوك والمؤسسات المالية في التصميم، وبمجرد إدخال العميل بياناته يمكن الاستيلاء على معلومات شخصية مثل الاسم وكلمة السر ورمز التأكيد «OTP».

وأوضح أن بعض المحتالين قد يتواصلون هاتفيًا مع العميل ويطلبون منه إدخال الأرقام التي تصله في رسالة نصية، وهو ما قد يتيح لهم استغلال الوصول إلى الحساب وتحويل الأموال.

علامات تكشف الرابط المشبوه

وأوضح أبو الفتوح أن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تساعد العميل في اكتشاف الرابط الاحتيالي، من بينها أن يكون اسم النطاق مشابهًا لاسم البنك مع إضافة أو تغيير بعض التفاصيل.

وأضاف أن غياب علامة التأمين «HTTPS» في بداية النطاق يمكن أن يكون أيضًا علامة تستدعي الشك، مشيرًا إلى أن العميل ليس مطالبًا بأن يكون خبيرًا في التكنولوجيا حتى يحمي نفسه.

لا تضغط على الروابط غير الموثوقة

وأكد أن التصرف الأكثر أمانًا هو عدم الضغط على أي رابط غير متأكد منه، مشيرًا إلى أن أغلب البنوك لا ترسل روابط في رسائلها، وإنما توجه العملاء إلى التواصل مع خدمة العملاء.

كما نصح بتحميل برامج الحماية ومكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة والتصيد الاحتيالي على الهاتف أو الكمبيوتر.

ماذا تفعل إذا ضغطت على الرابط؟

وشدد الخبير المصرفي على أهمية عامل الوقت في حال الضغط على رابط مشبوه أو الوقوع في عملية احتيال.

وأوضح أن الخطوة الأولى هي الاتصال فورًا بخدمة عملاء البنك من خلال الرقم المعلن على الموقع الإلكتروني للبنك أو الموجود على ظهر البطاقة، وطلب إيقاف الحساب أو البطاقة.

كما نصح بتغيير كلمة السر الخاصة بحسابات الإنترنت البنكي فورًا، ومراجعة كشف الحساب للتأكد من عدم وجود معاملات لم ينفذها العميل.

التأكد من روابط الدفع

وبشأن الرسائل التي قد تصل من جهات مثل المدارس أو الأندية وتتضمن روابط للدفع، نصح أبو الفتوح بالتواصل مع الجهة مباشرة للتأكد من أن الرسالة والرابط صادران عنها، خاصة في حال عدم وجود برامج حماية على الهاتف.

نصائح لحماية البيانات البنكية

ونصح الخبير المصرفي باستخدام بطاقات ذات حدود مالية منخفضة عند الشراء الإلكتروني، مثل البطاقات التي تحتوي على مبالغ محدودة، لتقليل الخسائر في حال حدوث عملية احتيال.

كما حذر من حفظ بيانات البطاقات البنكية على مواقع التسوق، ونصح بإدخال بيانات البطاقة في كل عملية شراء بدلًا من حفظها على الموقع.

وشدد في ختام حديثه على عدم الضغط على أي رابط غير موثوق، وعدم إعطاء رمز «OTP» أو الأرقام الثلاثة الموجودة خلف البطاقة لأي شخص، مؤكدًا ضرورة التعامل بحذر مع أي رسالة أو مكالمة تطلب بيانات مالية أو تدفع العميل إلى الضغط على رابط.