خبير سياحي: مبادرة البنك المركزي ساعدت على استكمال الفنادق وزيادة الطاقة الفندقية

قال أحمد صبري، الخبير السياحي والفندقي، إن هناك فرقًا بين المستثمر الجاد وغير الجاد، موضحًا أن المستثمر الجاد هو الذي يحصل على الأرض ويلتزم بالجدول الزمني الذي قدمه وينتهي من مشروعه ويفتتحه وفقًا للجدول الزمني.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن المستثمر الجاد يقدم لوزارة السياحة للحصول على التراخيص، ثم يفتتح المشروع ويبدأ في استقبال السياح داخل الفندق أو القرية السياحية.

وأشار إلى أن الدولة، إلى جانب تسهيلها للمستثمرين، بدأت في مساعدة أصحاب المشروعات غير المكتملة، من خلال مبادرة البنك المركزي التي وصلت إلى 100 مليار جنيه، لمساعدتهم على استكمال الفنادق أو عمل توسعات أو تشطيب الفنادق.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من المستثمرين تقدموا للحصول على أموال من المبادرة، مؤكدًا أن قطاع البنوك يتمتع بالحوكمة، وأن البنوك التي تقدم قروض المبادرة تتابع كيفية استخدام هذه الأموال، لافتًا إلى أن المبادرة استمرت لمدة عام ونصف وتم مدها لمدة ستة أشهر، وأن مستثمرين كثيرين حصلوا على أموال وبدأوا العمل بها بالفعل.