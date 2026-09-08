محافظ الغربية يشيد برجال فرع هيئة الإسعاف بعد إنقاذ عامل بقطور

ما قدمتموه يجسد أسمى معاني الإنسانية والشجاعة.. جهودكم محل تقدير وأنتم أبطال.. بهذه الكلمات ثمّن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود رجال فرع هيئة الإسعاف بالغربية، بقيادة الدكتور محمد وجدي، في الاستجابة العاجلة لبلاغ سقوط أحد العاملين داخل بئر صرف صحي بمحطة صرف بمركز قطور، والنجاح في إنقاذه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة والتعامل المهني والإنساني مع الحادث يعكس ما يتمتع به رجال الإسعاف من شجاعة ومسؤولية وحرص على إنقاذ الأرواح.

توجيهات محافظ الغربية

وفي تفاصيل الواقعة، وصلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ خلال نحو 7 دقائق فقط، حيث بادر المسعف بكير بلتاجي أبو المكارم، وبمشاركة السائق والفني ماجد الشاذلي، بالتعامل مع المصاب الذي سقط داخل بئر يبلغ عمقه نحو 4 أمتار، مع الاشتباه في تعرضه لكسور وإصابات متعددة، حيث جرى تثبيت العمود الفقري والرقبة باستخدام دعامة الرقبة، وتثبيت القدم، وحزام الحوض، وحزام العنكبوت، إلى جانب استخدام اللوح الصلب، حتى تم إخراج المصاب من البئر بمساعدة زملائه من العاملين بالموقع.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد محافظ الغربية بما قدمه رجال الإسعاف من أداء يجمع بين سرعة التحرك ودقة التعامل وشجاعة الموقف، مثمنًا الدور الإنساني الذي يقومون به في أصعب الظروف، ومؤكدًا أن إنقاذ حياة إنسان هو أسمى رسالة يمكن أن يؤديها رجل الإسعاف، كما ثمّن شجاعة زملاء المصاب الذين شاركوا في إخراجه من البئر، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يجسد روح الجدعنة والتكاتف والمسؤولية التي يتحلى بها أبناء الغربية، وأن جهود رجال الإسعاف وكل من شارك في إنقاذ المصاب محل تقدير واعتزاز.