أحمد صبري: مصر تحتاج إلى 200 ألف غرفة فندقية للوصول إلى 30 مليون سائح

قال أحمد صبري، الخبير السياحي والفندقي، إن خطة مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحًا أن مصر وصلت خلال العام الماضي إلى 19 مليون سائح، بزيادة تقدر بحوالي 21% عن عام 2024.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن إيرادات السياحة بلغت 8 مليارات دولار خلال الستة أشهر الماضية، ووصلت إلى حوالي 9 مليارات دولار حتى أول سبعة أشهر تقريبًا.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في الطاقة الفندقية، موضحًا أن مصر لديها حاليًا حوالي 250 ألف غرفة فندقية، بينما تحتاج إلى الوصول إلى 450 ألف غرفة فندقية لتحقيق مستهدف 30 مليون سائح.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى حوالى 200 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، لافتًا إلى أن المتوقع إضافة 30 ألف غرفة خلال العام الحالي.