«السنطة الثانوية الفنية للشئون الفندقية» تحصد المركز الثالث و«قطور الثانوية الصناعية» التاسع في مسابقة «أكفأ مدرسة فنية في التأسيس العسكري»

في إنجاز جديد يؤكد استمرار مدارس الغربية في حصد المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، كرّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرستي السنطة الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية وقطور الثانوية الصناعية، بعد حصولهما على المركزين الثالث والتاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة «أكفأ مدرسة فنية في التأسيس العسكري»، من بين 270 مدرسة مشاركة، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس ما يمتلكه أبناء المحافظة من قدرات، وما تبذله المدارس من جهد متواصل في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وترسيخ قيم الانضباط والالتزام،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب محافظ الغربية، اللواء أركان حرب محمد شاهر، قائد قطاع الغربية لمدارس التأسيس العسكري،العميد أركان حرب وائل محمد فتحى المستشار العسكري لمحافظة الغربية،الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأشاد محافظ الغربية بجهود مديرية التربية والتعليم بالغربية وقادة وإدارات ومعلمي وطلاب المدرستين، مؤكدًا أن مواصلة حصد المراكز المتقدمة ثمرة للتعاون والعمل الجاد داخل المنظومة التعليمية، كما أشاد بالدور الوطني الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة التربية العسكرية في غرس قيم الانضباط وتحمل المسؤولية لدى الطلاب، موجهًا خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على المسابقة، وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

تحرك تنفيذي عاجل

وهنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي الطلاب وإدارتي ومعلمي المدرستين بهذا التفوق، مؤكدًا أن وصول مدرستين من مدارس الغربية إلى المركزين الثالث والتاسع على مستوى الجمهورية يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المحافظة في مختلف المجالات، ويمثل دافعًا لمواصلة العمل نحو حصد المزيد من المراكز المتقدمة، بما يليق بأبناء الغربية ويؤكد قدرتهم على المنافسة والتميز على مستوى الجمهورية.