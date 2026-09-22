طلع 5 جنيهات..صعود جديد في سعر الذهب بالصاغة الآن

عاود سعر الذهب للارتفاع مجددًا وذلك قبل ساعات من انتهاء التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 22-9-2026 على مستوي الصاغة المصرية.

الذهب يتحرك

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية من دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 6290 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7188 جنيها للشراء و7137 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6589 جنيها للشراء و 6542 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتششارا 6290 جنيها للشراء و6245 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5391 جنيها للشراء و 5352 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.32 ألف جنيه للشراء و 49.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر اوقية الذهب 4351 دولار للشراء و 4350 دولار للبيع.