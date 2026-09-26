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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مذهلة.. تسريب ميزات تابلت آبل القادم iPad 12 قبل طرحه رسمياً

iPad 12
iPad 12
احمد الشريف

أكدت بيانات برمجية داخلية رُصدت داخل أنظمة شركة "آبل" الأمريكية، المواصفات العتادية الرئيسية للجيل الثاني عشر من حاسوبها اللوحي الاقتصادي "iPad 12"، كاشفة عن تزويده بمعالج "A19" الحديث، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مودم "C1X" الخاص بالاتصال الخلوي.

ترقية كبرى للمعالجة 

أفاد تقرير نشره موقع MacRumors التقني، استناداً إلى شفرات برمجية اكتشفها الباحث آرون بيريس، بأن الانتقال من معالج "A16" الموجود في حاسوب "iPad 11" الحالي إلى شريحة "A19" الجديدة سيمنح الحاسوب الاقتصادي قفزة ملموسة في سرعة الأداء وكفاءة التشغيل. 

والأهم من ذلك، تتيح شريحة "A19" تشغيل حزمة ميزات الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" وقدرات المساعد الصوتي "Siri" التوليدية المتطورة، وهي الخصائص التي كانت غائبة تماماً عن الجيل الحادي عشر بسبب قيود العتاد.

رفع الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي
كشفت الشفرات البرمجية عن تزويد "iPad 12" بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، مقارنة بسعة 6 جيجابايت المعتمدة في الطراز السابق. 

وتمثل هذه السعة الحد الأدنى الإلزامي الذي تشترطه شركة آبل لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً على الأجهزة، فضلاً عن دورها المباشر في تعزيز سرعة استجابة النظام، وتحسين أداء التطبيقات الثقيلة، والارتقاء بكفاءة تعدد المهام للمستخدمين.

مودم C1X المحلي وشريحة N1 لشبكات Wi-Fi 7 

أظهرت التفاصيل التقنية دمج آبل لمودم الاتصال الخلوي "C1X" المصنع داخلياً، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس "5G" ضمن الترددات الأقل من 6 جيجاهرتز (sub-6GHz)، متفوقاً في كفاءة استهلاك الطاقة على رقاقات كوالكوم المستخدمة في الطرازات السابقة. كما دعمت الشركة الحاسوب بشريحة الاتصال الشبكي "N1"، التي تتيح تشغيل معايير "Wi-Fi 7" الحديثة، وتقنية "Bluetooth 6"، وبروتوكول "Thread" لإدارة أجهزة المنازل الذكية.

تثبيت السعر عند 449 دولاراً 

استبعد التقرير طرح الجهاز الاقتصادي الجديد خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن التوقعات تتجه نحو إطلاقه رسمياً في ربيع عام 2027 مع احتمالية توفيره بخيارات ألوان جديدة. 

وتُرجح التقديرات احتفاظ "iPad 12" بنفس سعر البداية للطراز الحالي والبالغ 449 دولاراً أمريكياً، وهو السعر الذي استقر عليه الجهاز بعد الزيادة التي أقرتها الشركة في يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع استعداد آبل لتحديث طراز "iPad mini" بمعالج "A20 Pro" وشاشة "OLED" قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.

آبل iPad 12 Apple Intelligence ram Wi Fi 7

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