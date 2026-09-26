العثور على جثة متحللة لشخص بمنطقة الدراسات بالمنصورة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية على جثة شخص في حالة تحلل، بجوار كنيسة الدراسات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من النجدة يفيد بالعثور على جثة متحللة بجوار كنيسة الدراسات، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يُدعى محمود محمد محمد مصطفى الموجي، 60 عامًا، مقيم المنصورة، حيث كانت في حالة تحلل منذ 8 أيام.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق