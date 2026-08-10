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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس اتحاد ألعاب القوى وأسـيل أسامة بتتويجها بذهبية بطولة العالم

أسيل اسامة
أسيل اسامة
حسام الحارتي

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع العميد حاتم فودة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى والجهاز الفني والطبي والإداري ، والبطلة أسيل أسامة، وذلك لتهنئتهما بمناسبة تتويج البطلة المصرية بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح ببطولة العالم للشباب، المقامة بمدينة أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحقيقها مسافة قدرها 59.82 متر.

وخلال الاتصال، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للبطلة أسيل أسامة، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز الذي قدمته خلال منافسات البطولة، والذي تُوج بتحقيق ذهبية العالم.

كما وجه الوزير التهنئة إلى العميد حاتم فودة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، وإلى مجلس إدارة الاتحاد والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول في إعداد وتأهيل أبطال ألعاب القوى المصرية للمنافسة على أعلى المستويات الدولية.

وأكد جوهر نبيل أن تتويج أسيل أسامة بذهبية بطولة العالم يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المصرية، ويؤكد امتلاك مصر قاعدة متميزة من المواهب الرياضية القادرة على تحقيق البطولات  علي المستوي القاري والعالمي .

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى أسيل اسامة

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