حسين الشحات في أحدث ظهور من إسبانيا

شارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر حسين الشحات من شوارع اسبانيا اثناء جولته على هامش معسكر النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت قائمة الأهلي في المعسكر الإسباني تواجد عدد من الصفقات الجديدة، وهم منصف بقرار، وسفيان بن جديدة، إلى جانب علي محمود وأقطاي عبد الله، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويخوض الأهلي خلال فترة المعسكر عددًا من المباريات الودية، استعدادًا للموسم المقبل، قبل المواجهة التاريخية أمام برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر 2026، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 19 أغسطس على ملعب كامب نو.

وتعد مشاركة الأهلي في كأس خوان جامبر للمرة الأولى في تاريخ النادي، حيث تحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لمواجهة الفريق الأحمر أحد عمالقة الكرة العالمية في معقل النادي الكتالوني.