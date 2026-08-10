برشلونة يرفض عرضًا أوليًا من باريس سان جيرمان لضم فيران توريس

رفض نادي برشلونة عرضًا أوليًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم المهاجم فيران توريس مقابل 40 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، اليوم /الاثنين/، أن النادي الكتالوني كان يتوقع سعرًا أكبر للتخلي عن خدمات اللاعب للنادي الباريسي الذي أنهى بالفعل اتفاقه مع اللاعب ويرغب في التوقيع له في أقرب وقت.

لكن الصحيفة أكدت أن النادي الكتالوني لم يوافق بعد على الصفقة حتى يلبي العرض المقدم بتوقعاته للتخلي عن خدمات اللاعب الذي كان عنصرًا رئيسيًا في منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم 2026 ويحظى بقيمة تسويقية كبيرة.

في غضون ذلك، أفاد الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان يقترب من التوصل لاتفاق شفهي مع فيران توريس كما أرسل النادي عرضًا رسميًا بقيمة 50 مليون يورو إلى برشلونة وباتت المحادثات في المراحل النهائية.

وأضاف رومانو أن النادي الفرنسي يرى أن ضم توريس فرصة بهذا المبلغ مع تبقي عام واحد في عقده مع برشلونة.