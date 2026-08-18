موكوينا: متحمس لتجربة بيراميدز.. والكرة المصرية شجعتني على خوض التحدي| فيديو

أعرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، عن حماسه لخوض تجربته الجديدة مع النادي السماوي، مؤكدًا أن انتقاله إلى الدوري المصري جاء في توقيت مثالي بالنسبة له.

وقال موكوينا إن المفاوضات مع بيراميدز كانت قد اقتربت من الاكتمال في مناسبتين سابقتين، إلا أن الظروف حالت دون إتمامها، مشيرًا إلى أن تأجيل الخطوة كان في النهاية أمرًا إيجابيًا، بعدما جاءت الفرصة في الوقت الذي يراه مناسبًا.

وأكد المدرب الجنوب إفريقي أن تطور الكرة المصرية والشغف الكبير الذي تحظى به اللعبة في البلاد كانا من أبرز العوامل التي شجعته على خوض التجربة، إلى جانب امتلاك بيراميدز مجموعة من اللاعبين الدوليين أصحاب الجودة.

وأشار موكوينا إلى أن العمل مع فريق ينافس بقوة على البطولات المحلية والقارية يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، مؤكدًا أن فرصة قيادة نادٍ بحجم بيراميدز يصعب رفضه