الفرنسي باتريك فييرا مديرا فنيا لمنتخب السنغال

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعيين الفرنسي باتريك فييرا مدرباً جديداً للمنتخب السنغالي الملقب بـ"أسود التيرانغا".



يبلغ باتريك فييرا من العمر 50 عاماً، وهو نجم المنتخب الفرنسي السابق وتوج مع بلاده بلقب مونديال 1998.

وسبق لفييرا تدريب أندية نيويورك سيتي الأمريكي ونيس الفرنسي وكريستال بالاس الإنجليزي وستراسبورغ الفرنسي إضافة إلى جنوى الإيطالي.

وكان الاتحاد السنغالي أقال المدرب الوطني للمنتخب باب تياو عقب نهاية كأس العالم الماضية والتي ودعت فيها السنغال البطولة من دور الـ32 بعد الخسارة الدراماتيكية أمام بلجيكا (3-2) في مباراة كان المنتخب السنغالي فيها متقدماً حتى الدقيقة 86.