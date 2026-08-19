الإسماعيلي: لا توجد نية للانسحاب من دوري المحترفين.. وتبقى لنا قضيتان لفتح القيد

كشف الدكتور محمد رائف رئيس نادي الإسماعيلي عن آخر مستجدات النادي قبل المشاركة في دوري المحترفين بالموسم الجديد.

وقال الدكتور محمد رائف في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور: "لا يوجد أي نية لدى نادي الإسماعيلي للانسحاب من دوري المحترفين، ونعمل على التركيز على العودة للدوري الممتاز وتحقيق نتائج إيجابية في المحترفين".

وأضاف: "نعمل على توفير حالة من الاستقرار داخل نادي الإسماعيلي والنادي يقوم بتوفير كافة الاستحقاقات تجاه اللاعبين وكذلك الجهاز الفني قبل انطلاق دوري المحترفين".

وتابع: "نعمل على تطوير قطاع الناشئين برئاسة صبري المنياوي وهناك لاعبين تم عمل عقود لهم من أجل الاحتفاظ بأفضل اللاعبين لبناء المستقبل".

واختتم: "نجحنا في حل قضية اللاعب التونسي فراس شواط وتبقى لنا قضيتين فقط من أجل فتح باب القيد وهم (نادي النجوم واللاعب بن خماسة)، وسنعمل على إنهاء القضيتين ومن ثم رفع القيد والتعاقد مع صفقات جديدة لعودة الدراويش للممتاز من جديد".