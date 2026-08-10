قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ختام المعسكر الثاني للحكام الدوليين.. والاستعداد ينطلق غدًا لحكام الممتاز «ب» ودوري المحترفين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حسن العمدة

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، فعاليات المعسكر الثاني لإعداد الحكام الدوليين وحكام الدوري المصري الممتاز، بمشاركة 42 حكماً، ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد 2026-2027، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للحكام، قبل انطلاق المنافسات.

ويأتي ختام المعسكر الثاني بعد سلسلة من المحاضرات النظرية، والتدريبات العملية، التي وضعتها لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، إلى جانب العمل على توحيد الرؤية في الحالات التحكيمية وشرح أحدث التعديلات على قانون كرة القدم.

وتتواصل خطة الإعداد دون توقف، حيث تنطلق غدًا معسكرات جديدة لحكام ومساعدي دوري المحترفين وحكام الممتاز «ب»، في إطار توسيع قاعدة الحكام الجاهزين للمشاركة في إدارة المباريات بمختلف درجات المسابقات المحلية.

وتستهدف هذه المعسكرات رفع المستوى الفني والبدني، إلى جانب تدريب الحكام على التعامل مع الحالات التحكيمية المختلفة، وتوحيد القرارات والتفسيرات، الخاصة بقانون اللعبة، بما يضمن وجود أكبر عدد ممكن من الحكام الجاهزين طوال الموسم.

ومن جانبه ، أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل منظومة التحكيم، مؤكدًا أن الحكم، الذي يخطئ سيخضع للمحاسبة، وفي المقابل ستكون هناك إشادة بالمميزين.

وقال عبدالفتاح إن الانضباط سيكون ركيزة أساسية في العمل، بالتوازي مع رفع المستوى الفني والبدني والثقافة التحكيمية، مع تطبيق معايير واضحة في تقييم الحكام.

لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم الدوري المصري حكام الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

الاتحاد االسعودي

اتحاد جدة يوافق على إعارة فيصل الغامدي إلى نيوم.. تفاصيل الاتفاق المالي

جمال موسيالا

بسبب موسيالا.. توقيف صحفي تركي بعد كشفه تفاصيل صفقة جالطة سراي

ميسي

ميسي يؤجل عودته إلى أمريكا بعد وداع والده.. تفاصيل الساعات الأخيرة في روزاريو

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد