ختام المعسكر الثاني للحكام الدوليين.. والاستعداد ينطلق غدًا لحكام الممتاز «ب» ودوري المحترفين

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، فعاليات المعسكر الثاني لإعداد الحكام الدوليين وحكام الدوري المصري الممتاز، بمشاركة 42 حكماً، ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد 2026-2027، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للحكام، قبل انطلاق المنافسات.

ويأتي ختام المعسكر الثاني بعد سلسلة من المحاضرات النظرية، والتدريبات العملية، التي وضعتها لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، إلى جانب العمل على توحيد الرؤية في الحالات التحكيمية وشرح أحدث التعديلات على قانون كرة القدم.

وتتواصل خطة الإعداد دون توقف، حيث تنطلق غدًا معسكرات جديدة لحكام ومساعدي دوري المحترفين وحكام الممتاز «ب»، في إطار توسيع قاعدة الحكام الجاهزين للمشاركة في إدارة المباريات بمختلف درجات المسابقات المحلية.

وتستهدف هذه المعسكرات رفع المستوى الفني والبدني، إلى جانب تدريب الحكام على التعامل مع الحالات التحكيمية المختلفة، وتوحيد القرارات والتفسيرات، الخاصة بقانون اللعبة، بما يضمن وجود أكبر عدد ممكن من الحكام الجاهزين طوال الموسم.

ومن جانبه ، أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل منظومة التحكيم، مؤكدًا أن الحكم، الذي يخطئ سيخضع للمحاسبة، وفي المقابل ستكون هناك إشادة بالمميزين.

وقال عبدالفتاح إن الانضباط سيكون ركيزة أساسية في العمل، بالتوازي مع رفع المستوى الفني والبدني والثقافة التحكيمية، مع تطبيق معايير واضحة في تقييم الحكام.