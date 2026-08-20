نتائج الجولة الأولى من دوري المحترفين بعد إقامة 5 مباريات

اختتمت اليوم الخميس منافسات 5 مباريات ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري المحترفين المصري للموسم الجديد 2026-2027، الذي يشهد مشاركة 20 فريقًا، على أن تستكمل باقي مباريات الجولة غدًا الجمعة.

وشهدت مواجهات اليوم تحقيق المنصورة وحرس الحدود الفوز، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات، وجاءت النتائج على النحو التالي:

فوز المنصورة على بلدية المحلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد المنصورة.

تعادل الإنتاج الحربي مع النصر بنتيجة 1-1، على استاد السلام.

تعادل لافيينا مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-1، على استاد الأسيوطي سبورت.

تعادل الداخلية مع ميجا سبورت سلبيًا، على استاد اتحاد الشرطة بالعباسية.

فوز حرس الحدود على المصرية للاتصالات بنتيجة 2-0، على استاد حرس الحدود.

ويشارك في منافسات دوري المحترفين بالموسم الحالي 20 فريقًا، وهي: الإسماعيلي، فاركو، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، مسار، مالية كفر الزيات، الإنتاج الحربي، بلدية المحلة، الداخلية، لافيينا، بروكسي، طنطا، السكة الحديد، المصرية للاتصالات، المنصورة، ديروط، الترسانة، النصر، ميجا سبورت، وتيم إف سي.

وتستكمل منافسات الجولة الأولى غدًا الجمعة، وسط منافسة قوية بين الفرق من أجل تحقيق انطلاقة إيجابية في مشوار الصعود إلى الدوري الممتاز.