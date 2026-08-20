مفيش مكان.. مورينيو يرفض ضم لامين يامال إلى ريال مدريد، ويشيد ببرشلونة

حسم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، موقفه من إمكانية التعاقد مع الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، مؤكدًا أنه لا يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق الملكي.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية، ردًا على سؤال حول إمكانية التعاقد مع لامين يامال: «لن أتعاقد مع لامين يامال لريال مدريد».

وأضاف: «إنه لاعب كبير دون أدنى شك، ولديه إمكانيات هائلة للتطور، إنه لاعب استثنائي، لكن لدينا فريق قوي جدًا، ولم يعد لدي مكان في قائمتي لأي لاعب آخر، لاعبيّ هم الأفضل».

مورينيو يشيد ببرشلونة

وتطرق مورينيو للحديث عن برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، مؤكدًا إعجابه بالمستوى الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال المدرب البرتغالي: «يعجبني، إنهم يقدمون عملًا رائعًا مع ديكو، ولديهم لاعبون مميزون جدًا».

وتأتي تصريحات مورينيو لتؤكد تقديره لقدرات لامين يامال، رغم تأكيده في الوقت نفسه على تمسكه بقائمته الحالية لريال مدريد وعدم وجود رغبة لديه في إجراء صفقة لضم نجم برشلونة.