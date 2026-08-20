إبراهيم عادل يصنع هدف فوز نورشيلاند على سانت جالين في دوري المؤتمر الأوروبي

ساهم الدولي المصري إبراهيم عادل في قيادة فريقه نورشيلاند الدنماركي لتحقيق فوز مهم على سانت جالين السويسري بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك إبراهيم عادل أساسيًا مع نورشيلاند، وظهر بمستوى مميز، بعدما صنع هدف المباراة الوحيد الذي منح فريقه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

وجاء هدف نورشيلاند بعد عرضية متقنة من إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء، قابلها نيكلاس رويكايير بتسديدة قوية سكنت شباك الفريق السويسري، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة لصالحهم.

ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 8 مساهمات تهديفية بقميص نورشيلاند منذ انضمامه إلى الفريق، بعدما سجل 4 أهداف وصنع مثلها، ليواصل تأكيد حضوره كأحد العناصر الهجومية المؤثرة في صفوف الفريق الدنماركي.

ومن المقرر أن يلتقي نورشيلاند مع سانت جالين مجددًا في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في سويسرا، حيث يسعى الفريق الدنماركي للحفاظ على تقدمه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وعلى صعيد الدوري الدنماركي، يحتل نورشيلاند المركز الرابع برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل، متساويًا مع ميتلاند صاحب المركز الثالث، مع أفضلية الأخير بفارق الأهداف.