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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل عودة المدارس.. شعبة الدواجن تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفراخ والبيض

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، تتجه أنظار المواطنين إلى حركة أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الدواجن والبيض، وسط توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة على البيض، بالتزامن مع ارتفاع احتياجات الأسر والطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه صناعة الدواجن عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف، التي تمثل النسبة الأكبر من تكلفة تربية الدواجن، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار البيع في المزرعة والأسواق.

وفي هذا السياق، كشفت شعبة الدواجن عن مستويات الأسعار التي تراها عادلة للمنتج والمستهلك، محذرة من استمرار بيع الدواجن بأقل من التكلفة، لما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على المنتجين واستمرارية العملية الإنتاجية.

59 جنيهًا سعر كيلو الدواجن من المزرعة

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات تلفزيونية، إن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، موضحًا أن السعر العادل الذي ينبغي أن يصل إلى المستهلك يتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.

وأوضح أن الأسعار الحالية لا تغطي بصورة كافية التكلفة الفعلية للإنتاج، مشددًا على أن الوصول إلى سعر عادل يمثل ضرورة للحفاظ على استمرارية المنتجين وضمان استمرار النشاط داخل السوق.

وأشار إلى أن استمرار انخفاض الأسعار عن التكلفة لفترات طويلة قد يضع ضغوطًا كبيرة على المنتجين، ويؤثر في قدرتهم على الدخول في دورات إنتاج جديدة.

الأعلاف تستحوذ على 70% من تكلفة إنتاج الدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن الأعلاف تمثل نحو 70% من مدخلات صناعة الدواجن، وبالتالي فإن أي تغير في أسعار الأعلاف ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج النهائية.

وأوضح أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تقترب من مستويات تتراوح بين 70 و75 جنيهًا، وهو ما يجعل بيع المنتج بأقل من هذه التكلفة تحديًا كبيرًا أمام المربين.

وحذر من أن استمرار البيع بأقل من التكلفة قد يدفع بعض المنتجين إلى تقليل نشاطهم أو التوقف عن الإنتاج والخروج من السوق، الأمر الذي قد يؤثر لاحقًا على حجم المعروض ومستويات الأسعار.

مستلزمات الإنتاج متوافرة لمدة 3 أشهر

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أوضح عبد العزيز السيد أن مستلزمات الإنتاج متوافرة حاليًا بما يكفي لنحو 3 أشهر، وهو ما يمثل عاملًا داعمًا لاستقرار العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن استمرار هذا الاستقرار سيظل مرتبطًا بصورة أساسية بحركة أسعار الأعلاف ومختلف مستلزمات التربية، خاصة أن أي ارتفاعات جديدة في تكاليف الإنتاج قد تنعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.

وأكد أن استقرار مدخلات الإنتاج يعد من العناصر المهمة للحفاظ على انتظام دورات التربية وعدم حدوث نقص مفاجئ في المعروض.

ضرورة وجود آلية واضحة لضبط حركة الأسعار

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أهمية وجود آلية واضحة لتنظيم حركة الأسعار في السوق، من خلال وضع ضوابط ومعايير تساعد على قراءة اتجاهات السوق والتنبؤ بالتغيرات المحتملة.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة يمكن أن يسهم في تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، بحيث يحصل المنتج على سعر يغطي تكاليفه ويضمن استمرار النشاط، وفي الوقت نفسه يتم حماية المواطن من أي زيادات سعرية غير مبررة.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التوازن يمثل أحد أهم عوامل استقرار صناعة الدواجن، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في تكاليف الإنتاج.

موسم المدارس يرفع الطلب على البيض

ومع اقتراب بداية العام الدراسي، توقع عبد العزيز السيد زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع احتياجات الأسر والطلاب.

وأوضح أن تأثير موسم المدارس سيكون أكثر وضوحًا على سوق البيض مقارنة بسوق الدواجن، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك مع عودة الدراسة واحتياج الأسر إلى كميات أكبر من البيض ضمن النظام الغذائي اليومي.

وأشار إلى أن زيادة الطلب، إذا لم تتزامن معها زيادة مماثلة في المعروض، قد تؤدي إلى تحركات سعرية صعودية خلال الفترة المقبلة.

107 إلى 110 جنيهات السعر العادل لكرتونة البيض

وكشف رئيس شعبة الدواجن عن السعر الذي يراه عادلًا لكرتونة البيض، موضحًا أنه يتراوح بين 107 و110 جنيهات.

وأضاف أن وصول سعر الكرتونة إلى المستهلك لنحو 120 جنيهًا يمثل، وفق تقديره، الحد الذي لا ينبغي تجاوزه، في ظل ضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية.

وأكد أن تحديد سعر عادل للبيض يجب أن يراعي في الوقت نفسه تكاليف الإنتاج من جهة، وقدرة المستهلك على الشراء من جهة أخرى.

هل ترتفع أسعار الدواجن والبيض مع عودة المدارس؟

وتشير التوقعات الحالية إلى أن سوق البيض قد يكون الأكثر تأثرًا بموسم العودة إلى المدارس، نتيجة زيادة الطلب المتوقع خلال الفترة المقبلة.

أما أسعار الدواجن، فتظل مرتبطة بصورة أكبر بتكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الأعلاف، إضافة إلى حجم المعروض وحركة الطلب داخل الأسواق.

ومن ثم، فإن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيعتمد على قدرة المنتجين على الاستمرار في الإنتاج، ومدى استقرار تكاليف مستلزمات التربية، إلى جانب حركة الطلب مع دخول الموسم الدراسي.

الحفاظ على المنتج وحماية المستهلك

وأكدت شعبة الدواجن أن استقرار السوق يحتاج إلى تحقيق معادلة متوازنة تضمن للمنتج الحصول على سعر يغطي تكاليف الإنتاج ويشجعه على الاستمرار، وفي الوقت نفسه تحمي المستهلك من أي زيادات غير مبررة.

وتأتي هذه المطالب في ظل أهمية صناعة الدواجن باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للبروتين الحيواني، فضلًا عن ارتباط أسعار الدواجن والبيض بشكل مباشر بميزانية الأسر المصرية.

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