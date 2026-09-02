ترامب: بعد أن أصبح مضيق هرمز تحت سيطرتنا من الممكن أن نغير اسمه إلى مضيق ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد أن أصبح مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية من الممكن أن نغير اسمه إلى مضيق ترامب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران كانت، وفق تقديره، على بُعد نحو أسبوعين من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحركت عسكريًا لمنعها من الوصول إلى هذه المرحلة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المواجهة بين واشنطن وطهران تصعيدًا جديدًا، مع تجدد الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية وردّ طهران بهجمات صاروخية ومسيّرات على مواقع وقواعد مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة.