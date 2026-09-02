أسوان.. تكريم المتفوقين من أبناء المحافظة في مسابقة الثقافية القبطية

كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الطلاب الفائزين بالمسابقة القومية الثقافية القبطية على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2025/ 2026، والبالغ عددهم 5 طلاب وطالبات وموجه عام ، وذلك تقديراً لتفوقهم وتميزهم ، حيث قام بإهدائهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية بإسم المحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

المسابقة تعزز القيم الدينية والإنسانية

وخلال التكريم الذى حضره الدكتور إبراهيم قناوى وكيل مديرية التربية والتعليم ، والقس يواقيم ثابت كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بمدينة أبو سمبل السياحية ، أكد المهندس عمرو لاشين على أن دعم الطلاب المتميزين وتشجيعهم على المشاركة فى مثل هذه المسابقات يأتى فى إطار الإهتمام ببناء الإنسان وتنمية قدراته الفكرية والثقافية .

وأشاد محافظ أسوان بالمسابقة القومية الثقافية القبطية التى تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير السيد محمد عبد اللطيف ، والتى أعلنت عن أسماء الفائزين والمراكز الحاصلين عليها ، ومن بينهم أبناء محافظة أسوان ، ويتم تنظيم المسابقة بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

وفى نفس السياق قدم المحافظ شكره لنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها على ترسيخ الهوية الدينية فى نفوس الطلاب ، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وترسيخ قيم المحبة والتعايش بين أبناء الوطن .

إشادة بدعم الأسرة وأولياء الأمور

وأشاد محافظ أسوان بالدور الهام الذى تقوم به الأسرة وأولياء الأمور فى دعم أبنائهم وتحفيزهم على التفوق والمشاركة الإيجابية فى الأنشطة والمسابقات الثقافية والدينية ، مؤكداً أن ما يحققه الطلاب من نجاح وتميز هو ثمرة للتعاون والتكامل بين الأسرة والمدرسة، وما تقدمه الأسرة من رعاية وإهتمام ومتابعة مستمرة، بما يسهم فى تنمية شخصية الأبناء وصقل مهاراتهم وقدراتهم الفكرية والثقافية، وتهيئتهم ليكونوا نماذج مشرفة تساهم بفاعلية فى بناء مستقبل مصرنا الحبيبة .

مراكز متقدمة لأبناء أسوان بالمسابقة

حصلت الطالبة مادونا يونان قديس على المركز السابع جمهورياً بالمرحلة الإبتدائية للمستوى الأول ، فيما حصل الطالب كيرلس أشرف أديب على المركز الثامن جمهورياً فى المرحلة الإبتدائية للمستوى الثانى ، بينما حصلت الطالبة سيلفيا ياسر فهيم على المركز الثانى جمهورياً بالمرحلة الإعدادية ، وحصل الطالب فريدى فؤاد أديب على المركز الرابع جمهورياً بالمرحلة الثانوية ، فضلاً عن فوز المعلمة سارة صبرى عبد السيد بالمركز الثالث جمهورياً على مستوى المعلمين والموجهين وأولياء الأمور .

يعكس تكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة الثقافية القبطية حرص محافظة أسوان على دعم أبنائها المتميزين وتشجيعهم على التفوق ، وتعزيز القيم الدينية والإنسانية النبيلة بما يسهم فى بناء شخصية متوازنة للطلاب وترسيخ قيم التسامح والتعايش والمحبة بين أبناء المجتمع .