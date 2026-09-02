محافظ أسوان يبحث تحديات التأمين الصحي الشامل بعد عام من تشغيله

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمناقشة تقييم منظومة التأمين الصحي الشامل بعد عام من تشغيلها بالمحافظة، والاستماع إلى آراء ومقترحات مختلف أطراف المجتمع الأسواني حول مستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك بحضور أسامة رزق داود، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومسؤولي الاعتماد والرقابة الصحية، والرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، والجهات الصحية المعنية، إلى جانب القيادات الشعبية والطبيعية وممثلي المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية.

الشكر والتقدير للقيادة السياسية

قدم المشاركون في اللقاء الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدراج محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما ساهم في تحويل المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية إلى صروح متكاملة تقدم خدمات طبية وعلاجية بجودة أعلى، مؤكدين أن ذلك يتطلب تكاتف الجميع لإنجاح المنظومة وتحقيق أهدافها بما يلبي طموحات واحتياجات المواطنين.

المحافظ: نحتاج حلولًا سريعة.. والمريض محور الاهتمام الأول

أشاد المهندس عمرو لاشين بجهود الهيئة في تطبيق معايير الجودة والاعتماد، مؤكدًا أن الاجتماع يستهدف الاستماع المباشر إلى المشكلات والمطالب الجماهيرية، ووضع حلول واقعية وسريعة لها بما يضمن حصول المريض على خدمة صحية تليق به.

وشدد المحافظ على أهمية تحويل ما تم طرحه من ملاحظات ومطالب إلى إجراءات وحلول عملية، مع استمرار التنسيق بين المحافظة والهيئة وكافة الجهات الصحية، بما يدعم نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق هدفها في تقديم خدمة صحية أكثر جودة وكفاءة وعدالة لجميع المواطنين.



رئيس الهيئة : الجودة هى الأداة الأساسية لتحقيق العدالة الصحية

أكد الدكتور أحمد طه أن الجودة هي الأداة الأساسية لتحقيق العدالة الصحية، لافتًا إلى أن حصول المواطن على رعاية صحية آمنة وفعالة يجب ألا يتأثر بموقعه الجغرافي أو تبعية المنشأة التي يتلقى فيها الخدمة.

وأوضح أن ذلك يتسق مع توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية موحدة تضع المواطن وحقوقه وسلامته في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل لا يرتبط فقط بتوفير التغطية الصحية، وإنما يتطلب ضمان جودة الخدمة وسلامتها واستمراريتها، بما يجعل المواطن في مختلف المحافظات شريكًا ومستفيدًا من منظومة صحية قائمة على معايير موحدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن معايير الجودة الصادرة عن «جهار» والمتوافقة مع المعايير الدولية تستهدف مختلف المنشآت الصحية وقطاعات تقديم الخدمة، بما يضمن وجود إطار موحد لجودة وسلامة الرعاية الصحية، ويعزز ثقة المواطن في مستوى الخدمة التي يحصل عليها.

وثمن التعاون المتواصل بين الهيئة ومحافظة أسوان، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق المستمر مع شركاء المنظومة على تقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، وتأهيل كوادرها، ومساعدتها على استيفاء متطلبات الاعتماد.

حوار مجتمعي لطرح أبرز التحديات

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا حول عدد من أبرز التحديات التي تمس المواطن، وفي مقدمتها الحاجة إلى توفير المزيد من الأطباء، ومواجهة تحدي نقص الأدوية، وتحسين التوزيع الجغرافي لوحدات الرعاية والمستشفيات، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، والإسراع في إنهاء المستشفيات الجاري تطويرها، خاصة مستشفى التأمين الصحي القديم بطريق السادات، لما تمثله من إضافة مهمة من خلال توفير 400 سرير.

كما طرح المشاركون عددًا من المطالب، من بينها تحسين أسلوب التعامل مع المرضى، وأهمية إدراج القطاع الخاص في المنظومة، وسرعة الاستجابة للشكاوى والحجز عبر الخط الساخن، وتحسين إجراءات الإحالة، وتبسيط الإجراءات والمستندات، ومراجعة بعض الأعباء المالية على المستفيدين، وزيادة أعداد الصيدليات المتعاقدة لتوفير الأدوية، مع تكثيف التوعية بالمنظومة وآليات الاستفادة منها، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة.

تبادل الدروع

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ أسوان ورئيس الهيئة الدروع التذكارية تقديرًا للجهود المبذولة، وتأكيدًا على استمرار التعاون المشترك للارتقاء بالمنظومة الصحية وخدمة أهالي زهرة الجنوب.

وأكد اللقاء أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان يتطلب سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين، خاصة نقص الأطباء والأدوية، وسرعة إنهاء تطوير المنشآت الصحية، وتحسين الخدمات والإجراءات، مع استمرار التعاون بين المحافظة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والقيادات البرلمانية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المعنية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة تضع المريض أولًا.

