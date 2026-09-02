بدعم ترسانة الإسكندرية.. إعادة تشغيل عبارة غرب أسوان ورفع كفاءة الإنارة بالقرية

نفذت محافظة أسوان عددا من المطالب الخدمية التي طرحها أهالي قرية غرب أسوان، عقب لقاء المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مع ممثلي الأهالي، وجولته الميدانية المفاجئة بالقرية.

وبدأ اليوم تشغيل عبارة قرية غرب أسوان، التي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية؛ نتيجة وجود أعطال فنية بها، حيث تم إيفاد فريق للصيانة الفنية من الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة للترسانة البحرية بالإسكندرية، والتي قامت بإصلاح الأعطال الفنية وتركيب قطع غيار جديدة للعبارة، بما أسهم في رفع كفاءتها وتجهيزها للإبحار والتشغيل مرة أخرى.

ويأتي ذلك لخدمة أهالي قرية غرب أسوان وتيسير حركة تنقلاتهم بين جانبي نهر النيل شرقًا وغربًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتلبية أحد أهم مطالبهم.

رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة داخل القرية

وفي السياق نفسه، أوضح محمد ربيع، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أنه بناءً على توجيهات المحافظ المهندس عمرو لاشين، تم إرسال فرق الصيانة الفنية بقسم الكهرباء إلى قرية غرب أسوان، مع توفير التلسكوب اللازم لتنفيذ أعمال الصيانة.

وأشار إلى أنه تم مراجعة أعمدة الإنارة داخل القرية، وتركيب اللمبات والكشافات، إلى جانب إصلاح الأعطال والعيوب الفنية بالأعمدة، وجارٍ استكمال الأعمال، بما يساهم في انتظام أعمال الإنارة والإضاءة وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع لخدمة أهالي القرية والمترددين عليها.