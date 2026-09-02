أسوان: تكثيف الرقابة على المخابز البلدية وتحرير محاضر بالمخالفات

عقب جولته الميدانية المفاجئة أمس بمركزى نصر النوبة وأسوان ، وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بمديرية التموين بتنظيم حملة مكبرة على المخابز البلدية لضبط حركة إنتاج وتداول الخبز البلدى المدعم ، والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان المقررة ، طبقاً للقوانين والقرارات التموينية المنظمة ، خاصة بالمناطق التى شهدت شكاوى من بعض المواطنين .

حملة مكبرة على 11 مخبزاً لرصد المخالفات والتعامل الفورى معها

وإستهدفت الحملة، التى تمت بإشراف المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين، المرور والتفتيش على 11 مخبزاً بلدياً داخل قرى مركزى نصر النوبة وأسوان، حيث تم رصد عدد من المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة حيالها، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

مخالفات متنوعة تشمل الإنتاج والنظافة والمواصفات وتداول الخبز المدعم

وشملت المخالفات التى تم رصدها وجود توقف جزئى عن الإنتاج، وعدم نظافة المخبز وأدوات العجين، وعدم وجود سجل، وعدم وجود قائمة موضح بها بيانات المخبز ومواعيد التشغيل، فضلاً عن عدم وجود موازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة.

كما تم ضبط حالة تجميع لخبز بلدى مدعم بغرض بيعه فى غير الأماكن المخصصة لذلك، حيث تم ضبط كمية من الخبز وتسليمها إلى أحد المخابز المرخصة لإعادة توزيعها على المواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، والعرض على النيابة العامة لأعمال شئونها .

جهود متنوعة

التأكيد على إنتظام العمل بالمخابز وتوفير الخبز للمواطنين

وأكدت مديرية التموين على ضرورة إلتزام جميع المخابز البلدية بمواعيد التشغيل المقررة، والتى تبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى نهاية الحصة، وفقاً للنمط الإستهلاكى وإحتياجات المواطنين من الخبز البلدى المدعم، مع الإلتزام بكافة الضوابط والإشتراطات التموينية المنظمة للعمل .



أكدت الحملة حرص محافظة أسوان على ضبط منظومة الخبز البلدى المدعم ، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المخابز ، ورصد المخالفات والتعامل الفورى معها ، مع التأكيد على إلتزام المخابز بجودة الإنتاج والنظافة والأوزان ومواعيد التشغيل بما يضمن توفير خبز مطابق للمواصفات ويلبى إحتياجات المواطنين .