في لقاء جماهيرى موسع.. محافظ أسوان يستمع لمطالب أهالى قرى الحربياب والطويسة بدراو

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الموسعة، حيث إلتقى بممثلى أهالى قرى الحربياب والطويسة بمركز دراو ، وذلك فى إطار حرصه على التواصل والتعرف على المطالب والإحتياجات للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .

لقاءات جماهيرية للتعرف على المطالب والإحتياجات

وخلال اللقاء الذى حضره السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والنائب مدحت الركابى عضو مجلس النواب ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة ، أكد المهندس عمرو لاشين أن عقد هذه اللقاءات يستهدف التعرف عن قرب على المطالب والإحتياجات الجماهيرية بما يتكامل مع الجولات الميدانية ، وهو ما يساهم فى وضع الحلول الفورية وفقاً للإمكانيات المتاحة، وتخفيف المعاناة عن المواطنين .

دراسة تطوير الجسر الترابى لخدمة الأهالى

وعقب إستماعه لمطالب وإحتياجات أهالى قرى الحربياب والطويسة ، أوضح محافظ أسوان أنه جارى التنسيق مع معهد بحوث النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى لدراسة إمكانية الإبقاء على الجسر الترابى الذى تم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى على وضعه الحالى أو العمل على تطويره بما يتناسب مع الإستخدام الآمن والمستمر للمواطنين .

إستمرار الخدمات الطبية ودعم مستشفى دراو المركزى

ووجه المحافظ بإستمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية الأساسية داخل الوحدات الصحية بالقرى، بالتوازى مع الجهود الجارية لإستكمال تطوير مستشفى دراو المركزى، من خلال الإنتهاء من مشروع الإحلال والتجديد بالمبنى القديم للمستشفى، بما يتيح تشغيله بكامل طاقته وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المستشفى مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمة طبية أفضل وبالجودة المطلوبة للأعداد المتزايدة من الأهالى المترددين عليها.

إستكمال رصف وتوسعة طريق الطويسة / دراو



كما أشار المهندس عمرو لاشين إلى أنه جارى إستكمال مشروع إعادة رصف وتوسعة طريق الطويسة / دراو بطول 1 كم ، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 38 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية للعام المالى الحالى 2026/2027 ، موضحاً بأنه سيتم إستكمال باقى الطريق عقب الإنتهاء من أعمال تنفيذ الحائط الساند بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى بما يساهم فى تحسين حركة المرور وتيسير تنقلات المواطنين .

إستكمال مشروع الصرف الصحى بعمارات الطويسة ضمن حياة كريمة

وفيما يتعلق بمشروع شبكة الصرف الصحى لعمارات الطويسة، أوضح المهندس عمرو لاشين أنه سيتم إستكمال المشروع فور بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أنه مدرج ضمن مشروعات المبادرة .

وأضاف المحافظ بأن المشروع يتضمن منظومة متكاملة للصرف الصحى تشمل محطة رفع وخطوط طرد، بتكلفة تتجاوز 250 مليون جنيه، لخدمة نحو 432 وحدة سكنية داخل 18 عمارة، بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأهالى وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى المعيشة.



يأتى تنظيم اللقاء الجماهيرى بقرى الحربياب والطويسة ليؤكد حرص محافظة أسوان على الإستماع المباشر لمطالب المواطنين والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة من خلال تحسين الخدمات الطبية ، وإستكمال المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات وتخفيف المعاناة عن أهالى القرى .