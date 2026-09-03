محافظ أسوان: إزالة 202 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 30 لإزالة التعديات ، والتى يتم تنفيذها خلال الفترة من 29 أغسطس الجارى وحتى 18 سبتمبر الجارى ، بالتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية .

فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة وصون حق الدولة والشعب فيها .

إزالة 202 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة

وشهدت المرحلة الحالية إزالة نحو 202 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة، بإجمالى مساحة وصلت إلى نحو 62 ألف و 765 م2، فضلاً عن إزالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 121 فدان ، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الدولة .

إزالة التعديات

تشديد على سرعة التعامل مع التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية سرعة التدخل والتعامل الحاسم مع أى حالات تعدى سواء بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدولة أو بالتعدى على الأراضى الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين ، مؤكداً أن ملف إزالة التعديات يأتى ضمن الملفات الهامة التى يتم من خلالها تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحليات، مع ضرورة الحفاظ على ما تم إسترداده ومنع عودة التعديات مرة أخرى .

تنفيذ حملات الإزالة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

وتأتى هذه الحملات فى ظل المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية ، وإسترداد حقوق الدولة والتعامل الفورى مع أى مخالفات .

تعكس أعمال الموجة الـ 30 إستمرار جهود الدولة فى التصدي الحاسم للتعديات والحفاظ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مع تطبيق القانون بكل حسم، بما يسهم فى حماية مقدرات الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، ومنع أى محاولات للتعدى أو إعادة المخالفات مرة أخرى .