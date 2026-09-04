تحدى الأمن على الهواء.. ضبط عاطل بعد بث مباشر بألفاظ وحركات منافية للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله من خلال بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص بالقاهرة وهو يتلفظ بألفاظ نابية ويأتي بحركات منافية للآداب العامة، إلى جانب زعمه عدم قدرة الأجهزة الأمنية على ضبطه.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في البث المباشر، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبمواجهته، اعترف بتسجيل المقطع المشار إليه وبثه ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستعراض وزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.