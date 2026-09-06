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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء .. والعظمى بالقاهرة غدا 37 درجة

الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء .. والعظمى بالقاهرة غدا 37 درجة
الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء .. والعظمى بالقاهرة غدا 37 درجة
أ ش أ

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الأحد/ استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم /الأربعاء/ المقبل، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا /الاثنين/ في القاهرة الكبرى ستبلغ 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة فيما ستسجل بمحافظات الجنوب خاصة الأقصر وأسوان نحو 40 درجة مئوية.
وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – "إننا سوف نشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية عن المعدلات الصيفية المعتادة لهذه الفترة من العام ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة".
وأرجعت سبب ارتفاع درجات الحرارة إلى تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع امتداد كتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط .. مشيرة إلى أن الارتفاعات سوف تستمر حتى يوم / الأربعاء/ المقبل على أن تعود للانخفاض تدريجيا مع نهاية الأسبوع.
ووصفت غانم حالة الطقس غدا بأنه سيكون شديد الحرارة ورطبا نهارا على أغلب الأنحاء بينما سيكون حارا ورطبا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والتي تتميز عادة بانخفاض درجات الحرارة مقارنة بباقي المناطق مع ارتفاع نسب الرطوبة.
وأشارت إلى أن فترات الليل والصباح الباكر سوف تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل يزيد من الإحساس بالحرارة..لافتة إلى أن نسب الرطوبة سوف تتراوح ما بين 80 % إلى 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري فيما تتراوح ما بين 90 % إلى 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.
ونوهت بأن الرياح سوف تنشط غدا خلال فترات المساء وساعات الليل بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة على أغلب المحافظات وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.. لافتة إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا في مناطق من أقصى شمال غرب الصحراء الغربية ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.
وحذرت المصطافين من استمرار ارتفاع الأمواج على بعض شواطئ البحر المتوسط خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 5ر1 متر إلى 25ر2 متر .. داعية إلى توخي الحذر أثناء نزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.
وتوقعت غانم تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأنها قد تكون كثيفة أحيانا ؛ مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وذلك خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.
وأكدت أن الارتفاعات الحالية في درجات الحرارة مؤقتة وسوف تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 36 درجة والمحسوسة 38 درجة قبل أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا والعودة إلى معدلاتها المعتادة مع نهاية الأسبوع..مشددة على أن الأجواء الصيفية مستقرة ولا تدعو للقلق مع أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والوجود في أماكن جيدة التهوية، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.
وقالت غانم : إن هذه التذبذبات في درجات الحرارة تعد طبيعية خلال الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعات وانخفاضات متتالية .. لافتة إلى أن الارتفاعات الحالية ليست بنفس حدة موجات الحر التي شهدها شهر أغسطس خاصة مع تجاوز ذروة فصل الصيف وإنما تظل ارتفاعات طفيفة ومؤقتة خلال ساعات النهار.

الدكتورة منار غانم المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

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