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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رمضان عبدالمعز: الرضا عبادة تدخل العبد الجنة

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز
أحمد سعيد

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى هو خير، حتى وإن بدا للإنسان غير ذلك، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه بقوله: «والخير كله بيديك، والشر ليس إليك»، في تأكيد واضح على أن أقدار الله كلها قائمة على الرحمة والحكمة.

الشيخ رمضان عبدالمعز:  خلق الرضا ينبغي أن يبدأ من داخل الأسرة

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن ترسيخ هذه القاعدة في النفس يحتاج إلى تربية إيمانية مستمرة، لافتًا إلى أن الله أرحم بعباده من الأم بولدها، وهو ما يجعل كل ما يقدره للإنسان يحمل في طياته الخير، حتى وإن خفي ذلك في البداية.

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أعظم أسباب الفوز والطمأنينة قول العبد: «رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا ورسولًا»، مؤكدًا أن من يحقق هذا المعنى حقًا كان له عند الله الرضا، بل وبُشّر بالجنة.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن خلق الرضا ينبغي أن يبدأ من داخل الأسرة، من خلال تربية الأبناء على القناعة وحمد الله على النعم مهما كانت بسيطة، موضحًا أن الاعتراض على القليل يُفقد الإنسان بركة الكثير، بينما الشكر يفتح أبواب الرضا والسعادة.

وبيّن الشيخ رمضان عبدالمعز أن بعض الناس يبالغون في الشكوى رغم ما يملكونه من نعم كثيرة، مؤكدًا أن المشكلة ليست في قلة النعم، بل في غياب الشعور بها، داعيًا إلى استحضار نعم الله في كل تفاصيل الحياة اليومية.

وشدد الشيخ رمضان عبدالمعز على أن الرضا يحول نظرة الإنسان للحياة، فيجعله أكثر طمأنينة واستقرارًا، مؤكدًا أن المؤمن الحقيقي يرى الخير في كل ما يقدره الله، ويقابل الأقدار بالحمد في السراء والضراء.

الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز الرضا الرضا عبادة

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