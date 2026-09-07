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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على نصاب يدير صفحة لبيع العملات المقلدة على السوشيال ميديا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات المقلدة.
 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات المقلدة. 


بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة)، وضُبط بحوزته (هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بممارسته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات المقلدة حيث يطلب منهم تحويلات مالية كمقدم من سعر البيع وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى العملات المقلدة

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