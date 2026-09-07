كان ماشى عكس .. القبض على سائق ميكروباص صدم سيارة سيدة بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة ميكروباص "أجرة" لقيامه بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها حال سيرها بأحد الشوارع بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" – مقيم بالجيزة ) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 31 أغسطس الجارى لإختصار الطريق وقيامه بإصلاح التلفيات بسيارته عقب الحادث.



تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية .

